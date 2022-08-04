Канада отправит более 200 своих армейцев в Великобританию. Они будут учить украинских военных

4 августа, 23:58
Армия Канады (Фото:Canadian Army / Twitter)

Армия Канады (Фото:Canadian Army / Twitter)

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что на следующей неделе ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

Об этом сообщает Reuters.

С 2015 года вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных, но в феврале учебу приостановили.

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«Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда (Россия — ред.) предпринимает попытки нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем наше обещание возобновить масштабные учения», — сказала Анита Ананд.

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Развертывание канадской миссии будет длиться четыре месяца. Большинство солдат, которые поедут в Соединенное Королевство, служат в легкой пехоте 3 батальона принцессы Патриции, который базируется в Эдмонтоне провинции Альберта.

Учения состоится на военной базе в юго-восточной Англии. Там канадцы будут учить украинцев обращаться с оружием, оказывать первую помощь и патрулировать территорию.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Военные учения Канада Украина-Канада Война России против Украины

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