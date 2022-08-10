Дания пришлет в Великобританию своих инструкторов для тренировки украинских военных

10 августа, 13:05
Военные инструкторы из Дании будут тренировать украинских бойцов (Фото:Генштаб)

Военные инструкторы из Дании будут тренировать украинских бойцов (Фото:Генштаб)

Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.

Как сообщил датский министр обороны Мортен Бодсков, также украинских офицеров будут обучать в Дании, сообщает The Guardian.

«В ближайшее время Дания отправит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте», — отметил он.

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4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Дания Украинские военные Инструктор Война России против Украины

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