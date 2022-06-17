«Новая программа подготовки». Джонсон заявил, что Британия может обучать 120 тысяч украинских военных каждые 120 дней 17 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Переговоры Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве, 17 июня (Фото:Andriy Yermak via Twitter)

Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских вооруженных сил.



Премьер-министр сказал Зеленскому, что Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней, сообщает Guardian со ссылкой на агентство PA Media.

Сообщается, что, если Украина примет это предложение, к участию в программе будут привлечены международные партнеры.

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«Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать четкий и простой сигнал украинскому народу: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном итоге не победите. Когда украинские солдаты запускают британские ракеты в защиту суверенитета вашей страны, они делают это и в защиту тех самых свобод, которые мы считаем само собой разумеющимися. Вот почему я предложил президенту Зеленскому новую крупную программу военной подготовки, которая могла бы изменить соотношение сил этой войны — задействовать самую мощную из сил — решимость Украины победить», — заявил Джонсон.

17 июня премьер Великобритании Борис Джонсон во второй раз прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По данным издания Sky News, Джонсон в последний момент отказался от участия в крупной конференции в Донкастере, где должен был выступить перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что у него есть «уважительная причина».

Информацию о визите британского премьера подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео встречи.

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