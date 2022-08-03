Стрельба, оборона и эвакуация раненых. В Генштабе ВСУ показали, как проходит обучение украинских военных в Британии 3 августа, 13:51 Украинские военные проходят обучение на полигонах Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Обучение украинских военных в Великобритании сосредоточено на стрельбе, обороне, психологической стойкости и правильной эвакуации раненных с поля боя.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ, показав фото учений на британских полигонах.

По данным ведомства, Учения украинских военнослужащих проходят по сценарию, специально прописанному специалистами Великобритании, в том числе инструкторами пятого полка Стрелков.

Видео дня

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

«Реалистичность учений усиливается использованием различных методов боевой симуляции, включая симуляцию боя, пиротехники и огнем», — отметили там.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Генштабе добавили, что украинские генералы посетили занятия по боевой выучке украинских подразделений.

Они ознакомились с огневой подготовкой, где военнослужащие овладевают ведением огня стрелковым оружием и тактической подготовкой, где отрабатываются навыки стрельбы в составе подразделения и тактики передвижения на поле боя, а также ведения боя в городских и лесистых местностях.

Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015−2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

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