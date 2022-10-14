Региональная группировка войск. В Беларусь «в ближайшие дни» приедут российские военные, Лукашенко заявил, что у Путина «хватает проблем» 14 октября, 19:05 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В генеральном штабе Беларуси сказали, что «в ближайшие дни» в страну приедут войска «российской составляющей региональной группировки войск».

Заместитель начальника генштаба ВС Беларуси по научной работе Виктор Тумар в пятницу, 14 октября, заявил, что с прибывшими военными страны-террориста России проведут «мероприятия боевой подготовки» для «повышения уровня выполнения задач по защите Союзного государства».



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Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что в «региональную группировку» будут входить больше 70 тысяч человек, большинство из которых — беларусские военные: «Нашу армию вы знаете — порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10−15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других… Поэтому вот сейчас будем исходить из этого».

Накануне командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что в Беларуси находятся до тысячи российских военных, страна-террорист разместила на территории Беларуси шесть российских ударных самолетов, четыре установки ОТРК Искандер, а также 12 ЗРК С-400.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.