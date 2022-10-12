Путин vs здравый смысл. Член правительства Тихановской оценил вероятность повторного нападения на Украину с территории Беларуси 12 октября, 14:18 Эксклюзив НВ Учения Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоне Брестский (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook)

Член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в эфире Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин может снова вторгнуться со стороны Беларуси на территорию Киевской и Черниговской областей Украины.

«[То, что было в феврале — марте 2022 года], повториться может. По действиям Путина похоже, что он собирается это повторить. Я очень надеюсь, что когда-нибудь возобладает здравый смысл (если не у самого Путина, то у его окружения), и все-таки это не произойдет. Но по действиям Путина очень похоже на то, что он собирается повторить», — заявил Сахащик.

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Также он объяснил, зачем Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.

«Не знаю, как Путин, скорее всего, ему уже нечего терять, но [белорусский диктатор Александр] Лукашенко думает все-таки о будущем и надеется, что его будущее может быть светлым. Поэтому он хочет иметь какие-то легальные поводы, оправдания. Прошлый раз они придумали учения. Наверное, так много учений бесконечно проводить невозможно. Тем более, чтобы создать ударную группировку сейчас, понадобится несколько месяцев. Учений таких, наверное, не бывает, и полигонов нет у вашей (украинской — ред.) границы».

Сахащик добавил, что на самом деле эта группировка создана давно и она уже частично развернута.

8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

Институт изучения войны продолжает анализировать риски нового масштабного нападения на Украину с территории Беларуси. ISW указывает на то, что сейчас РФ, вероятно, вывозит боеприпасы и другое военное имущество с белорусских баз хранения — что несовместимо с подготовкой к крупномасштабному российскому или белорусскому наземному наступлению на Украину с территории Беларуси.

Все же Беларусь перебросит военную техники для учений в город Ельск, который находится в 17 км от границы с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.