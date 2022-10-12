Единая группировка войск РФ и Беларуси. Что это за силы и когда они могут быть развернуты — Жданов 12 октября, 15:43 Путин и Лукашенко на встрече в Сочи, 26 сентября 2022 (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании "региональной группировки войск". Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ пояснил, о каких силах идет речь и когда они могут быть задействованы.



Жданов напомнил, что речь может идти о формировании 120-тысячной группировки. И хотя гипотетические последствия появления таких сил на северной границы Украины «могут оказаться серьезными», их можно будет задействовать «не сегодня и не завтра», считает военный эксперт. «Это весна, не раньше», — полагает Олег Жданов.

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Он напомнил, что Лукашенко согласился создавать совместную с Россией группировку якобы для защиты Союзного государства, и Минск уже проводит для этого ряд действий, о которых известно Украине.

«А именно Беларусь выделяет промышленные зоны, брошенные фермы для создания жилищного фонда для этой группировки. Сейчас российские компании проводят реконструкцию белорусской железной дороги в плане подготовки рамп для погрузки и разгрузки грузов, пути подъезда к ним», — привел примеры Жданов.

Опираясь на информацию о том, что истечение подготовительных работ по этим контрактам приходится на конец ноября, он предположил, что если формирование группировки войск и начнется, «то не раньше декабря текущего года».

«Они хотят сформировать 120-тысячные подразделения. Это все будет зависеть от второй волны мобилизации: сможет ли Россия запустить ее. Сейчас они сейчас набрали около 100 тыс. „мобиков“, а система уже затормозилась», — отметил Жданов.

Однако он обратил внимание на «двойную игру» Александра Лукашенко и факт того, что сейчас россияне вывозят из Беларуси технику и боеприпасы.

«Это тоже характеризует поведение Лукашенко и подготовку белорусской армии. Какие бы они ни проводили учения, но на сегодняшний день действительно они эшелонами вывозят боеприпасы и технику, которую снимают с хранения и передают РФ. Если Беларусь хочет воевать и собирается развернуть свою армию, то на чем они ее будут разворачивать? На маршевых ротах, как в 1941 году? Это еще раз доказывает, что Лукашенко играет в двойную игру: я готовлюсь к войне, но я еще не готов», — резюмировал Жданов.