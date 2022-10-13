Командующий Объединенными силами назвал численность военных РФ на территории Беларуси
Сергей Наев рассказал, сколько военных РФ находится в Беларуси (Фото:Генштаб)
В Беларуси находятся до тысячи российских военных. Также РФ разместила свою военную технику на беларусской территории.
Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
По его словам, РФ разместила на территории Беларуси шесть российских ударных самолетов, четыре установки ОТРК Искандер, а также 12 ЗРК С-400.
Наев отметил, что в Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.