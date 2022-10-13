Командующий Объединенными силами назвал численность военных РФ на территории Беларуси 13 октября, 12:11 Сергей Наев рассказал, сколько военных РФ находится в Беларуси (Фото:Генштаб)

В Беларуси находятся до тысячи российских военных. Также РФ разместила свою военную технику на беларусской территории.



Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, РФ разместила на территории Беларуси шесть российских ударных самолетов, четыре установки ОТРК Искандер, а также 12 ЗРК С-400.

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Наев отметил, что в Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.