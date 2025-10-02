В Кремле отреагировали на возможную передачу Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин беседует со спикером кремлевского режима Дмитрием Песковым после встречи с президентом США Дональдом Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом Песков заявил в четверг, 2 октября, в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно реакции РФ на возможную поставку ракет Украине, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Песков также прокомментировал сообщения СМИ о возможной передаче США разведданных Украине для нанесения ударов вглубь РФ и по энергетической инфраструктуре.

Он указал, что подобная информация в прессе «на пустом месте не бывает» и пожаловался, что США предоставляют Украине разведданные «в постоянном режиме, в режиме онлайн».

26 сентября, британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

2 октября во время общения с медиа перед саммитом Европейского политического сообщества в Дании Зеленский подтвердил, что во время встречи Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.