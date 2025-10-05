Путин пригрозил Трампу «разрушением отношений» в случае передачи Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин озвучил свои угрозы во время интервью пропагандисту Павлу Зарубину (Фото: Скриншот видео / Зарубин / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что потенциальные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине повлекут за собой разрушение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом Путин сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Фрагмент беседы для программы Москва. Кремль. Путин, которая выходит на телеканале Россия-1, пропагандист опубликовал в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 октября.

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений», — пригрозил диктатор, говоря о президенте США Дональде Трампе.

Путин в то же время утверждает, что в этих отношениях якобы наметилась «положительная тенденция».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в администрации обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

2 октября во время общения с медиа перед саммитом Европейского политического сообщества в Дании Зеленский подтвердил, что во время встречи Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.

В тот же день спикер кремлевского режима Дмитрий Песков пригрозил, что российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.