Словакия заявила о готовности передать Украине ЗРК С-300 и истребители МиГ-29 19 марта, 07:29 Цей матеріал також доступний українською Истребитель МиГ-29 (иллюстративное фото) (Фото:Marina Lystseva/flickr.com)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его правительство готово предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-300.



В ходе пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16, сообщает Голос Америки.

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Этот вопрос все еще обсуждается, так как в этом случае Словакия хотела бы получить от НАТО «равнозначную замену» своим С-300, чтобы в ее противоздушной обороне не образовалось бреши.

С-300 — комплексы противовоздушной обороны советского производства, состоящие на вооружении Словакии с 1980-х годов. С-300 запускают ракеты большой дальности, способные сбивать крылатые ракеты, а также боевые самолеты за сотни километров.

Министр обороны США Ллойд Остин пока не комментирует вопрос, в состоянии ли Пентагон предоставить Словакии замену ее ЗРК.

«Это вопросы, над которыми мы продолжим работать со всеми нашими союзниками, и, конечно же, это вопрос не только для США, это вопрос и для НАТО», — сказал Остин.

Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

Германия и Нидерланды по просьбе НАТО передадут Словакии системы противовоздушной обороны Patriot.



Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия не допустит, чтобы третьи страны направили Украине комплексы ПВО советского или российского производства, снова пригрозив уничтожением конвоев с оружием. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будут в Москве решать, какую военную помощь может получать Киев для сопротивления российскому вторжению.



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