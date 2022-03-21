Словакия начала развертывание ЗРК Patriot 21 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Patriot (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео MilitaryNotes/YouTube)

В Словакию начали прибывать системы ПВО Patriot из стран-партнеров НАТО, их развертывание продолжится в ближайшие дни.



Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Reuters.

«Я рад подтвердить, что первые подразделения, ответственные за развертывание системы ПВО Patriot, постепенно прибывают в Словакию», — отметил он.

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По словам словацкого министра, ЗРЕ Patriot не является заменой системе С-300, стоящей на вооружении Словакии. Речь идет о еще одном элементе обороны воздушного пространства.



Система будет развернута на военно-воздушной базе Слиач в центральной части Словакии.

Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

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