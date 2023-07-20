«Крепкий альянс» БРИКС. Путин не поедет на саммит, потому что испугался ареста — Госдеп 20 июля, 03:40 Диктатор Путин стал международным изгоем (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин испугался ареста и отменил свой визит на саммит БРИКС.



«Что касается форума БРИКС — встречи БРИКС, то я скажу, что одним из многих факторов, по которым эта война стала для России стратегическим провалом, является её резкое снижение авторитета в мире. И нет лучшего примера, лучшей иллюстрации ее сильно снизившегося авторитета в мире, чем тот факт, что президент России, президент Путин, теперь вряд ли сможет выезжать за границу», — заявил Миллер.



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Он подчеркнул, что диктатора могут арестовать в ЮАР по решению Международного уголовного суда.

«Он международный изгой, который едва может покинуть свои границы, опасаясь ареста», — заявил представитель Госдепа.

19 июля в канцелярии президента ЮАР сообщили, что вместо Путина на саммит БРИКС приедет глава МИД Сергей Лавров.

Путин и саммит в ЮАР: почему это важно

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли диктатор на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы визит Путина состоялся. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурора МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».