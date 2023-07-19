«Засс*л». Путин подвергся жестким унижениям из-за своего страха отправиться на саммит БРИКС — реакция соцсетей 19 июля, 16:57 Патологический страх Путина за свою безопасность вызывает насмешки в соцсетях (Фото:Скриншот/Twitter/NV)

Российский диктатор Владимир Путин отказался от поездки в ЮАР на саммит БРИКС, решив отправить вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Очевидно, что такое решение главы кремлевского режима было продиктовано его страхом оказаться на скамье подсудимых по обвинению в военных преступлениях в Украине.

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В частности, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в деле о похищении детей с временно оккупированных РФ территорий.

В связи с этим его теперь могут взять под стражу в 123 странах, ратифицировавших Римский статут, в том числе и в ЮАР.

При этом ранее правительство страны уверяло, что этого не случится, пообещав Путину некий «иммунитет», и настаивая, что тот обязательно должен прибыть лично, однако, судя по всему, российский военный преступник все же решил не рисковать, предпочтя и дальше отсиживаться в своем бункере.

Такое малодушие довольно сильно расстроило российских «квасных патриотов», застрявших в своем иллюзорном мире, где РФ все еще «мировая сверхдержава», а ее диктатор «пользуется уважением» среди лидеров других стран.

В свою очередь более «скрепные» представители «глубинного народа» пытаются их убедить, что «это другое», и вообще — «многоходовочка».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь более адекватные люди отмечают, что отказ Путина от поездки в ЮАР был предсказуем, поскольку он уже давно превратился в одного из самых трусливых диктаторов в истории человечества.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter