«Засс*л». Путин подвергся жестким унижениям из-за своего страха отправиться на саммит БРИКС — реакция соцсетей

19 июля, 16:57
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Патологический страх Путина за свою безопасность вызывает насмешки в соцсетях (Фото:Скриншот/Twitter/NV)

Патологический страх Путина за свою безопасность вызывает насмешки в соцсетях (Фото:Скриншот/Twitter/NV)

Российский диктатор Владимир Путин отказался от поездки в ЮАР на саммит БРИКС, решив отправить вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Очевидно, что такое решение главы кремлевского режима было продиктовано его страхом оказаться на скамье подсудимых по обвинению в военных преступлениях в Украине.

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В частности, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в деле о похищении детей с временно оккупированных РФ территорий.

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Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron) «Были бы счастливы, если бы он не приехал». Власти ЮАР просили Россию отправить Лаврова на саммит вместо Путина

В связи с этим его теперь могут взять под стражу в 123 странах, ратифицировавших Римский статут, в том числе и в ЮАР.

При этом ранее правительство страны уверяло, что этого не случится, пообещав Путину некий «иммунитет», и настаивая, что тот обязательно должен прибыть лично, однако, судя по всему, российский военный преступник все же решил не рисковать, предпочтя и дальше отсиживаться в своем бункере.

Такое малодушие довольно сильно расстроило российских «квасных патриотов», застрявших в своем иллюзорном мире, где РФ все еще «мировая сверхдержава», а ее диктатор «пользуется уважением» среди лидеров других стран.

В свою очередь более «скрепные» представители «глубинного народа» пытаются их убедить, что «это другое», и вообще — «многоходовочка».

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь более адекватные люди отмечают, что отказ Путина от поездки в ЮАР был предсказуем, поскольку он уже давно превратился в одного из самых трусливых диктаторов в истории человечества.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/NamsanLi/status/1681630263858585600
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Соцсети ЮАР БРИКС Гаага Международный трибунал Международный уголовный суд Военные преступления Международный розыск Война России против Украины ордер на арест Путина

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