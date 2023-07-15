ЮАР должна поступить «правильно», если Путин приедет на саммит БРИКС — МУС 15 июля, 07:00 Генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/)

Южная Африка должна соблюдать международное право и поступить «правильно», если президент России Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге 22−24 августа.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью CNN



«Южная Африка десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои поучения. Они добровольно являются государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем», — сказал он.

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Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС будет очным, поэтому лично должен приехать и российский диктатор Владимир Путин. В Кремле утверждают, что еще не определились с форматом.

Саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

В правительстве ЮАР заявляли, что планируют изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров разыскиваемых МКС стран.