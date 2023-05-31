ЮАР перед возможными визитом Путина хочет изменить законодательство, чтобы решать, арестовывать ли людей по ордеру МУС 31 мая, 14:27 Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото:Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo)

Южно-Африканская республика планирует изменить свое законодательство перед саммитом БРИКС, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает Международный уголовный суд. Так, диктатору Владимиру Путину смогут гарантировать иммунитет.



Об этом заместитель министра по вопросам госпредприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью BBC.

«В июне мы представим закон в парламент. С его помощью Южная Африка предоставит себе право решать, кого арестовывать, а кого нет», — сказал он.

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Также южноафриканский министр раскритиковал МУС за якобы «двойные стандарты» по делам о военных преступлениях.

«Мы никогда не думали, что МУС, который у нас есть сегодня, будет таким, каким он есть. Они никогда не обвиняли Тони Блэра, они никогда не обвиняли [Джорджа] Буша за убийства иракского народа», — упрекнул он, имея в виду бывших лидеров Великобритании и США и вторжение в Ирак в 2003 году.

ЮАР пригласила российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. В то же время 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. В Кремле говорят, что еще окончательно не решили, поедет ли диктатор.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Среди них есть и ЮАР. СМИ сообщали, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита диктатора.

Инфографика: NV