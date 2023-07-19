В Кремле подтвердили, что Путин не поедет на саммит БРИКС 19 июля, 16:42 Поездка в ЮАР могла стать первым зарубежным визитом Путина после выдачи судом Гааги ордера на его арест (Фото:Alexander Kazakov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, заявил спикер главы РФ Дмитрий Песков. Поездка в ЮАР могла стать первым зарубежным визитом Путина после выдачи судом Гааги ордера на его арест.

Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил, Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», — заявил он.

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Также спикер диктатора отметил, что РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее о том, что диктатор не поедет на саммит БРИКС, сообщала канцелярия президента ЮАР.

Путин и саммит в ЮАР: почему это важно

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли диктатор на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы визит Путина состоялся. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурора МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».