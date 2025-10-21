Сикорский ответил, задержат ли Путина в Польше, если он будет пролетать над территорией страны (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Польша может посадить самолет российского диктатора Владимира Путина для ареста, если он будет пролетать над территорией страны, чтобы добраться в Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом .

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в незаконной депортации сотен детей из Украины.

«Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не обяжет правительство сопроводить такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге», — отметил Сикорский.

Ордер МУС обязывает государства-члены суда арестовать российского диктатора, если он окажется на их территории.

«Я думаю, что российская сторона это осознает. Поэтому, если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолет будет использовать другой маршрут», — отметил глава МИД Польши.

Делегация РФ должна будет пролететь через воздушное пространство по крайней мере одной страны Европейского Союза, чтобы избежать перелета над территорией Украины. Все страны ЕС являются членами МКС, хотя Венгрия находится в процессе выхода из учреждения.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Трампа и Путина, а подготовка к саммиту уже началась.

В то же время газета El Pais со ссылкой на источники написала, что Евросоюз считает «оскорблением» запланированную встречу между Трампом и Путиным в Будапеште. Как отмечается в материале, предстоящая встреча ставит лидеров ЕС и НАТО в неловкую ситуацию, поскольку вопрос российско-украинской войны будет обсуждаться без участия самого Евросоюза.

Air Live сообщало, что диктатор может добраться до Будапешта на встречу с президентом США через воздушное пространство Турции и Сербии, избежав ограничений ЕС. Из-за санкций воздушное пространство ЕС закрыто для России, после вторжения в Украину самолет Путина Ил-96 не может пролетать над большинством европейских стран.