Болгария готова пропустить самолет Путина в своем воздушном пространстве для встречи с Трампом в Будапеште

Болгария готова предоставить свое воздушное пространство для Путина, чтобы тот прилетел на встречу с Трампом в Будапешт (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Болгария в случае получения запроса готова пропустить в своем воздушном пространстве самолет с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы он добрался до Будапешта для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев в комментарии Болгарскому национальному радио во время заседания Совета по вопросам иностранных дел в Люксембурге.

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами», — отметил Георгиев.

На вопрос о том, означает ли это, что Болгария позволит Путину воспользоваться своим воздушным пространством, министр ответил, что иначе провести встречу невозможно.



«А как предлагается провести встречу, если один из участников не может на нее прибыть?» — задал Георгиев риторический вопрос в ответ.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

В то же время газета El Pais со ссылкой на источники написала, что Евросоюз считает «оскорблением» запланированную встречу между Трампом и Путиным в Будапеште. Как отмечается в материале, предстоящая встреча ставит лидеров ЕС и НАТО в неловкую ситуацию, поскольку вопрос российско-украинской войны будет обсуждаться без участия самого Евросоюза.

Ранее Air Live писало, что Путин может добраться до Будапешта на встречу с Трампом через воздушное пространство Турции и Сербии, избежав ограничений Европейского Союза. Из-за санкций воздушное пространство ЕС закрыто для России, после вторжения в Украину самолет Путина Ил-96 не может пролетать над большинством европейских стран.