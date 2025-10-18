Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Евросоюз считает «оскорблением» запланированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште , сообщает El Pais со ссылкой на источники.

Отмечается, что предстоящая встреча ставит лидеров ЕС и НАТО в неловкую ситуацию, поскольку вопрос российско-украинской войны будет обсуждаться без участия самого Евросоюза.

Это создает политическое напряжение, ведь для того, чтобы избежать конфликта с Трампом, лидеры ЕС, вероятно, будут вынуждены предоставить Путину специальные разрешения на пролет через свое воздушное пространство или же заставить его лететь более длинным маршрутом.

«Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС в отношении Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в его стране», — рассказал изданию неназванный европейский дипломат.

Официально лидеры ЕС заявляют, что такая встреча может быть полезной для урегулирования войны РФ против Украины. Однако, по словам нескольких источников El Pais, для ЕС эта встреча является «политическим кошмаром».

Ранее Air Life сообщил, что Владимир Путин может добраться до Будапешта на встречу с президентом США Дональдом Трампом через воздушное пространство Турции и Сербии, избежав ограничений ЕС.

Это заставляет прокладывать обходной маршрут длиной около 5000 км, что продлевает время в полете примерно на три часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября издание The Telegraph написало, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для Орбана.