Канада призвала своих граждан немедленно выехать из Ирана

Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан немедленно выехать из Ирана , если возможно сделать это безопасно.

В сообщении МИД Канады отмечается, что многие авиакомпании сейчас прекратили рейсы в Иран и из него, однако существуют варианты наземного пересечения границы с Арменией или Турцией. Владельцам канадских паспортов не нужны визы, чтобы въехать в эти страны, напомнили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

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Также канадцам посоветовали избегать всех поездок в Иран, учитывая общенациональные протесты.

«Иранские власти арестовывали и/или задерживали лиц, включая иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, чтобы оказать политическое или дипломатическое влияние на их правительства», — напомнили в МИД Канады.

Также там отметили, что возможности Канады предоставлять консульские услуги в Иране чрезвычайно ограничены.

13 января Госдеп США призвал выехать из Ирана американцев.

Протесты в Иране — последние новости

По данным иранского оппозиционного телеканала Iran International в результате протестов в Иране погибло по меньшей мере 12 тысяч человек, CBS со ссылкой на два источника сообщил, что погибших может быть до 20 тысяч.

В социальных сетях в последние дни распространились несколько видео, снятых возле судебно-медицинского центра Кахризак в Тегеране, на которых можно увидеть десятки тел в черных полиэтиленовых мешках, лежащих прямо на земле, и людей, которые ищут среди них своих родственников. По данным CNN, на территории этого морга находится около 250 тел.

Активистская группа Mamlekate заявила 10 января, что число тел, доставленных в судебно-медицинский институт, настолько велико, что их складывают во дворе.

CNN пишет, что иранские государственные СМИ признали достоверность видео из морга, но заявляют, что тела, которые на них запечатлены, принадлежат преимущественно «обычным людям» — прохожим, которых втянули в протесты. Государственные СМИ обвинили в их смерти «участников беспорядков».

10 января The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что президенту США Дональду Трампу предоставили варианты военного удара по Ирану, но окончательного решения он еще не принял.

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13 января Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».