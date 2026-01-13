США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Государственный департамент США обратился к американцам, которые находятся в Иране, с призывом немедленно покинуть страну из-за высокого уровня опасности .

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Иране.

В Госдепе отметили что протесты по всему Ирану усиливаются и могут перерасти в насилие, что приведет к арестам и травмам. Местные власти блокируют интернет, перекрывают дороги и ограничивают работу общественного транспорта.

Реклама

«Граждане США должны ожидать продолжения перебоев в работе Интернета, запланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию», — говорится в сообщении.

Тех, кто не может выехать, Госдеп призвал найти безопасное укрытие, запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами, избегать демонстраций, не привлекать к себе внимания, следить за ситуацией вокруг и за сообщениями местных СМИ.

Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, несмотря на жесткие меры со стороны властей. Активисты Human Rights Activists News Agency заявили, что в результате насилия, связанного с протестами, погибли уже несколько сотен человек.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.