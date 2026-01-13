Иран продал России ракет почти на 3 миллиарда долларов, чтобы поддержать войну против Украины, сообщает Bloomberg .

Как сообщил агентству чиновник на условиях анонимности, контракты с Москвой на поставку баллистических ракет и ракет класса «земля-воздух» были заключены в октябре 2021 года — еще до начала полномасштабного вторжения. Их общая стоимость составляет примерно 2,7 миллиарда долларов.

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Закупки включали сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 других баллистических ракет малой дальности и примерно 200 ракет «земля-воздух», связанных с системами противовоздушной обороны.

Кроме того, Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136 и технологии для их производства под российским названием Герань-2 в рамках контракта на $1,75 млрд, подписанного в начале 2023 года.

По оценкам экспертов, с конца 2021 года Россия потратила на иранское военное оборудование более 4 миллиардов долларов.

В сентябре 2024 года газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия получила из Ирана чуть более 200 баллистических ракет.

Украина обратилась к Ирану из-за возможной передачи баллистических ракет РФ, предупредив о «разрушительных последствиях» для двусторонних отношений.

8 сентября член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани в интервью изданию Didban Iran заявил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

В то же время представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицал передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не передавала оружие России с момента его вступления в должность в конце июля.

10 сентября тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана.

21 сентября агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что Иран, скорее всего, не передавал России мобильные пусковые установки, необходимые для запуска ракет малой дальности Fath-360.