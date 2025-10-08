Популярный в Израиле блогер и журналист Эмиль Шлеймович в интервью NV рассказал, что во время пропалестинских акций в странах Европы происходит отбор боевиков в будущие структуры боевого крыла политического ислама.

«Я объясню, что происходит сейчас в Италии, Германии, Великобритании, где сегодня, 7 октября, проводят митинги и акции в университетах. В Италии происходит отбор боевиков в будущие структуры. За людьми, которые не просто участвуют в митингах, а готовы идти на радикальные действия, так же, как за людьми, которые поддерживают или участвуют в акциях группировки Палестинское действие в Великобритании, внимательно наблюдают „хорошие“, грамотные люди в костюмах. Они видят, кто по своему характеру готов к деструктивным действиям, не боится конфликта с полицейскими и готов пойти за решетку или как-то еще пострадать. Идет отбор потенциальных рекрутов в завтрашние группировки», — заявил Шлеймович в интервью NV.

По словам израильского журналиста, в будущем эти группировки будут задействованы против властей таких стран как Италия, Великобритания и Франция без всякой связи с Израилем, евреями или палестинцами.

«Идет подготовка к атаке на эти самые страны. Идёт подготовка боевого крыла политического ислама, которое в политическом крыле укрепляется сейчас на базе общин в европейских странах. И как только Джорджа Мелони (премьерка Италии), Кир Стармер (премьер Великобритании) и другие замечательные люди это поймут, они начнут защищать свою государственность, и своих граждан, и свою экономику», — добавил Шлеймович.

После террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа в ряде европейских стран и в США часто проходят масштабные пропалестинские акции.

Участники некоторых первых таких акций сразу после атаки праздновали нападение ХАМАС на Израиль, во время которого погибли 1200 человек, большинство из которых были гражданскими, а еще 250 были взяты в заложники.

Некоторые пропалестинские активисты выходят за пределы мирных протестов. В июле четырем из них предъявили обвинения после того, как в июне они ворвались на военную авиабазу в графстве Оксфордшир и повредили два самолета в знак протеста против поддержки Израиля Великобританией.

А 26 июня стало известно, что в бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP, где повредили оборудование, которое предназначалось для Украины.