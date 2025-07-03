В Британии пропалестинским активистам предъявили обвинения в повреждении военных самолетов

Организация Palestine Action в пятницу, 20 июня, опубликовала видео, где видно двух людей на авиабазе в графстве Оксфордшир (Фото: Palestine Action/Х)

В Великобритании четырем пропалестинским активистам предъявили обвинения в повреждении двух военных самолетов на авиабазе в графстве Оксфордшир.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Четырем пропалестинским активистам предъявлены обвинения после того, как в прошлом месяце они ворвались на военную авиабазу в графстве Оксфордшир и повредили два самолета в знак протеста против поддержки Израиля Великобританией.

Полиция заявила, что обвинения касаются сговора с целью сознательного входа в запрещенное место и нанесения ущерба безопасности или интересам Великобритании.

Четверо человек в возрасте от 22 до 35 лет остаются под стражей и должны предстать перед лондонским судом в четверг, 3 июля. Полиция заявила, что предоставит суду доказательства, связывающие эти преступления с терроризмом.

20 июня сообщалось, что пропалестинские активисты ворвались на базу военно-воздушных сил в Великобритании и распылили красную краску на два военных самолета. По словам активистов, они также повредили военную технику и вывели самолеты из эксплуатации.

26 июня стало известно, что в бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP, где повредили оборудование, которое предназначалось для Украины.