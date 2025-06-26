Пропалестинские активисты в Бельгии повредили оборудование, которое должно было быть направлено в Украину

Пропалестинские активисты провели скоординированную акцию против бельгийской компании OIP в Турне в Бельгии (Фото: Hen Mazzig/Х)

В бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP, где повредили оборудование, которое предназначалось для Украины.

Об этом сообщает BrusselsSignal.

Отмечается, что пропалестинские активисты провели скоординированные акции против двух бельгийских компаний — OIP в Турне и Syensqo в Харене — обвинив их в соучастии в израильских военных операциях в Газе.

«Хотя масштабные протесты были сосредоточены вокруг Израиля, самые серьезные и непосредственные последствия ощутились в Турне, где оборудование, предназначенное для военных усилий Украины, было серьезно повреждено», — отмечают журналисты.

Сообщается, что 23 июня около ста активистов в масках вошли на территорию оборонной компании OIP, бельгийской дочерней компании израильского производителя оружия Elbit Systems.

«Они вошли в наши здания со шлифовальными кругами и молотками. Это была особенно хорошо подготовленная акция», — сказал генеральный директор компании Фредди Верслейс.

Он рассказал, что пропалестинская толпа начала крушить столы и компьютеры компании. После этого активисты серьезно повредили некоторые транспортные средства.

«Сейчас мы столкнулись с задержкой минимум на месяц в доставке жизненно важного оборудования в Украину», — сказал Верслейс.

Он оценил финансовые убытки почти в 1 миллион евро и подтвердил, что компания подала официальную жалобу.

«И большинство протестующих, очевидно, были женщинами. Я оцениваю, что около 80 процентов. Мы четко видим это на видеозаписи, по тому, как они ведут себя и как они используют молоток», — заявил Верслейс.

Основная деятельность компании OIP в Бельгии сейчас была сосредоточена на Украине. Компания специализировалась на техническом обслуживании, ремонте и модернизации военной техники. С момента российского вторжения компания поставила около 260 единиц бронетехники украинской армии.

Верслуйс подчеркнул, что его компания не производила оборонные системы для Израиля более 20 лет. Он сказал, что его компания даже не имела экспортной лицензии на поставку снаряжения в эту страну.

«Это вандалы, которые воспользовались возможностью, чтобы заняться чистым вандализмом. И злоупотребляют палестинским делом для этого», — сказал он.

20 июня сообщалось, что пропалестинские активисты ворвались на базу военно-воздушных сил в Великобритании и распылили красную краску на два военных самолета. По словам активистов, они также повредили военную технику и вывели самолеты из эксплуатации.