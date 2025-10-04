В связи с терактом возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек

Мемориал возле синагоги в Манчестере, где в результате нападения погибли два человека, а еще трое были тяжело ранены, 4 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

В связи с терактом в синагоге в Манчестере 2 октября британская полиция задержала шесть человек, четверым из них срок содержания под стражей продлили до пяти дней.

Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на местную полицию.

В полиции уточнили, что под стражей останутся двое мужчин в возрасте 30 и 32 года и две женщины в возрасте 61 и 46 лет.

«Нам выдали ордера на дальнейшее задержание четверых человек, которые сейчас находятся под стражей. Это означает, что они могут оставаться под стражей еще до пяти дней», — говорится в заявлении правоохранителей.

Также отмечается, что 18-летняя женщина и 43-летний мужчина тоже остаются под стражей для допроса.

Полиция сообщила, что все шестеро были арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам.

2 октября в городе Манчестер в Великобритании произошла резня возле синагоги, в результате чего два человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелили.

Полиция сообщала, что нападавший сначала наехал автомобилем на пешеходов, а затем атаковал людей ножом. По информации правоохранителей, огнестрельного оружия при себе мужчина не имел.

Издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что 35-летний Джихад аль-Шами, которого подозревают в нападении на синагогу в британском городе Манчестер, находился под следствием по делу о сексуальном насилии и вышел под залог.

Сообщалось, что отец нападавшего, Фарадж аль-Шами, который работал хирургом-травматологом в нескольких неправительственных организациях в зонах конфликтов, ранее публиковал на своей Facebook-странице сообщение с поддержкой нападений на Израиль 7 октября.

Собеседники The Guardian рассказали, что, по данным полиции, вооруженные охранники синагоги могли случайно выстрелить в одного из погибших и, вероятно, ранить еще одного человека, когда открыли огонь по нападавшему.

Нападение произошло в день Йом-Кипур — самый священный день в еврейском религиозном календаре.