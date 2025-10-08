Израильский журналист рассказал о связи войны в Газе с бизнесом окружения Трампа в Персидском заливе

Популярный в Израиле блогер, а в прошлом главный редактор тиражных изданий Эмиль Шлеймович в интервью NV рассказал о связи войны в секторе Газа с бизнесом окружения президента США Дональда Трампа в Персидском заливе.

«Мы не можем физически продолжать войну два года, если на это нет разрешения со стороны администрации [США]. Когда пришел Трамп, мы получили дополнительные разрешения. И среди них была техника, поставки которой заблокировал Байден. В частности, вот эти огромные военные бульдозеры, которые занимаются сносом, расчисткой и так далее. Если бы, допустим, завтра Соединенные Штаты захотели прекращения войны в Газе, и ультиматум прозвучал бы такой же, как прозвучал на днях, то война прекратилась бы раньше», — заявил Шлеймович в интервью NV.

Реклама

Он отметил, что при нынешних условиях войну можно было закончить год назад, освободив больше живых заложников, чем сейчас.

Читайте также: США предоставили Катару гарантии безопасности в случае внешней агрессии

«Теперь у Джареда Кушнера [бизнесмен, зять Дональда Трампа] есть свои взаимоотношения со странами Персидского залива. Речь идет об очень многих вещах, о трубопроводах, о дешевой рабочей силе, в которой нуждаются, в частности, Саудовская Аравия и другие персидские монархии. И в конце концов, кроме того, речь сейчас идет еще и о взятках. Потому что самолет ценой в полмиллиарда для Трампа — это взятка [в мае 2025-го Катар подарил Трампу Boeing 747 стоимостью $400 млн]. Трамп, скорее всего, не заинтересован в $2−3 млрд. Но в $2−3 трлн, которые находятся в фондах Катара и Саудовской Аравии, заинтересован», — сказал израильский журналист.

По словам Шлеймовича, в то время. когда переговорщик Трампа Стив Виткофф ведет переговоры о судьбе заложников и прекращении войны в Катаре, сын Виткоффа ведет переговоры о финансировании проектов в странах Персидского залива, в том числе в Катаре.

«Объем конфликта интересов просто огромный», — заявил Шлеймович.

21 мая Соединенные Штаты получили реактивный самолет Boeing 747 в подарок от правительства Катара. Самолет, который стоит около 200 миллионов долларов, потребует значительных доработок, прежде чем его можно будет считать достаточно безопасным для перевозки Трампа, признали представители Пентагона.

Издание The New York Times писало, что стоимость самолета $400 млн. Также оно сообщило, что сын Стива Виткоффа Алекс Виткофф рассказывал инвесторам, что у него уже есть миллиарды зарезервированных инвестиций от стран Персидского залива, включая Катар.