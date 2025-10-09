Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС согласовали первый этап мирного соглашения , который предусматривает быстрое освобождение всех заложников.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию как первый шаг к прочному, длительному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он.

Реклама

Трамп также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые способствовали достижению этого соглашения.

«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Читайте также: Израильский журналист рассказал о связи войны в Газе с бизнесом окружения Трампа в Персидском заливе

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.