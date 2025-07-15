Китай пообещал усилить поддержку России на фоне угроз со стороны Трампа

Китай обещает усилить поддержку России на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин для торговых партнеров Москвы.

Об этом сообщает Telegraph.

После встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости «усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах».

Доверие между Китаем и Россией «углубилось» и обе страны «создают модель нового типа международных отношений», утверждают в Китае.

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Китая Ван И заявил главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».

Реклама

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.