Лавров и глава МИД Китая во время встречи обсудили отношения с США и перспективы завершения войны в Украине

Ван И и Сергей Лавров во время встречи на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине, 13 июля 2025 года (Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных страны-агрессора России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И встретились 13 июля в Пекине. Об этом сообщает Reuters .

В МИД РФ заявили, что стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования «украинского кризиса».

«Подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в частности в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС», — говорится в сообщении россиян.

В то же время в МИД Китая отметили, что тесный контакт между двумя странами должен «способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместному реагированию на вызовы, вызванные турбулентным и изменчивым миром».

В КНР добавили, что стороны также «обменялись мнениями по Корейскому полуострову и иранской ядерной проблеме».

Reuters пишет, что Лавров должен принять участие во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключал участие Китая в мирных переговорах по окончанию войны в Украине. Однако, по его словам, за столом переговоров должны быть те, кто готов взять на себя ответственность

Газета South China Morning Post 4 июля написала, что Ван И сказал главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».

Как утверждают источники издания, Ван И объяснил позицию Китая тем, что «США сместят свое внимание на Пекин» в случае проигрыша РФ в войне.

11 июля спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что у властей Китая есть серьезный рычаг влияния — на то, чтобы призвать российского диктатора Владимира Путина закончить развязанную им войну против Украины.