Представителям Китая, Индии и Бразилии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к прекращению огня, если они не хотят попасть под вторичные санкции .

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News.

«Если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилиа и знаете, что это касается вас, вы можете позвонить Владимиру Путину и сказать: „Эй, друг, мы все еще покупаем у вас товары, но вы должны серьезно отнестись к переговорам о прекращении огня или мирном соглашении, иначе мы попадем под вторичные санкции“», — призвал он.

Рютте подчеркнул, что решение о военной поддержке Киева является четким сигналом Путину о единстве между США и Европой. По его словам, Штаты и ЕС «сделают все возможное для Украины».

«Если бы я был сегодня в Кремле, я бы не очень обрадовался, потому что это четкий сигнал, что президент [США Дональд] Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит тот факт, что так много людей погибает в Украине», — добавил генсек НАТО.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Впоследствии соавтор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия Путина.

6 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пытается заставить Грэма значительно смягчить законопроект.

WSJ отметила, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией».

Издание Politico 7 июня написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

9 июля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что диктатор Путин не хочет серьезно обсуждать мир в Украине, поэтому «Америка должна послать ему сигнал» в виде принятия закона о санкциях против РФ.