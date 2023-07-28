ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные с потерями РФ 28 июля, 08:13 Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 244 тысячи убитыми (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 244 тыс. военнослужащих.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 28 июля, потери РФ составляют:

личного состава — около 244 830 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 4190 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8161 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 4775 ( +30) ед,

+30) ед, РСЗО — 698 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 458 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4007 ( +11),

+11), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7240 ( +11) ед,

+11) ед, специальная техника — 709 ( +1).

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В новом отчете американского Института изучения войны говорится, что армия РФ продолжает наступать на некоторых направлениях Луганщины и Донетчины, однако Минобороны страны-агрессора может преувеличивать свои успехи, чтобы отвлечь внимание от продвижения контрнаступления ВСУ на других участках фронта.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

