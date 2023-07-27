Силы обороны освободили село Старомайорское в Донецкой области

27 июля, 21:06
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Украинские военнослужащие в Старомайорске (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский / Telegram)

Украинские военнослужащие в Старомайорске (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский / Telegram)

В четверг, 27 июля, Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео от военных.

Этот населенный пункт находится возле Нескучного, Благодатного и Макаровки, которые недавно так же были деоккупированы.

Видео дня

Село Старомайорское (Фото: Скриншот карты deep.state)
Село Старомайорское / Фото: Скриншот карты deep.state

Других подробностей военнослужащие не раскрыли.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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