Минобороны сообщает о постепенном продвижении ВСУ к югу от Бахмута

27 июля, 17:32
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Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Замминистра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно двигаются вперед.

«На Бахмутском направлении к югу от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят достаточно жесткий характер», — пишет она в Telegram.

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Маляр добавила, что российские оккупанты ведут интенсивный огонь. По ее словам, к северу от Бахмута ВСУ отбивают атаки врага.

Также замминистра сообщает, что на Купянском направлении оккупанты атакуют, пытаются выбить ВСУ с господствующих высот.

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«За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций», — добавила она.

Маляр также уточняет, что на Лиманском направлении так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Анна Маляр

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