Самокалечения, дезертирство и уклонение. Среди оккупационных войск распространяются панические настроения — Маляр 27 июля, 14:07 Оккупанты (Фото:ГУР)

Среди личного состава российских оккупационных войск распространяются панические настроения. Есть подтвержденные факты, свидетельствующие об увеличении случаев дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоповреждений во избежание отправки на территорию Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, которые проходили подготовку на территории Беларуси и были переброшены на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для восстановления потерь РФ, пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий.

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Она заявила, что в РФ усиливаются так называемую «информационно-разъяснительную работу», в которой командование российских оккупационных войск запугивает военнослужащих.

При этом угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и только демотивируют личный состав подразделений РФ.



18 июля сообщалось, что за первую половину 2023 года в российские суды поступило вдвое больше уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, чем за весь 2022 год. Большинство подсудимых являются мобилизованными.

Согласно данным сайтов гарнизонных и окружных военных судов РФ, беспрецедентный рост числа приговоров за самовольное оставление части начинается с марта 2023 года.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 195 тысячам.