Залужный рассказал, что на конец 2023 года в США было изготовлено более 170 тысяч ракет Hellfire (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отмечает, что в США есть запасы устаревших ракет , которые готовы к утилизации. По его словам, Вашингтон мог бы передать эти ракеты Украине.

В колонке для Украинской правды Залужный заявил, что на конец 2023 года в США было изготовлено более 170 тысяч ракет Hellfire различных модификаций.

«Значительная часть этих боеприпасов выпущена еще в 1998—2018 годах, а срок их эксплуатации обычно составляет 20−25 лет, после чего они требуют официального списания или утилизации», — отмечает бывший главнокомандующий.

Залужный добавил, что в рамках многолетней программы Пентагона осуществляется постепенный переход на новую систему JAGM, которая вытесняет Hellfire производственно и операционно. По его словам, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам.

«Украина может воспользоваться этим шансом, системно посылая официальные запросы в рамках различных программ, аргументируя потребности в оперативном усилении обороноспособности и гарантируя США рациональное распоряжение запасами», — отмечает бывший главнокомандующий ВСУ.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует впервые с момента возвращения к президентским полномочиям направить оружие Украине в рамках пакета примерно на 300 миллионов долларов.

11 июля Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО.