Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом воспользуется президентскими полномочиями (PDA) для отправки оружия в Украину .

Об этом 10 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с его решением.

«Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — пишет издание.

Реклама

Как сообщил один из источников, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн.

Другие источники сообщают, что в пакет могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности, но решение о конкретном оборудовании в Белом доме еще не принято.

Как отмечает Reuters, до сих пор администрация Трампа поставляла Украине только оружие, разрешенное во время президентством Джо Байденом, который был давним сторонником Киева.

В агентстве напоминают, что президентские полномочия по сокращению запасов позволяют главе Белого дома использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

В Пентагоне и Белом доме не ответили на запрос Reuters о комментарии.

По информации агентства, сейчас остается $3,86 млрд в рамках президентских полномочий на изъятие запасов оружия и оборудования для Украины. Последнее на данный момент изъятие было произведено по указанию президента Байдена 9 января — на сумму $500 млн.

«Главными приоритетами Украины являются ракеты-перехватчики для Patriot и мобильная ракетная артиллерия GMLRS, которые могут быть включены в пакет. Оружие может оказаться на передовой в течение нескольких дней, поскольку запасы находятся в Европе», — подытожили в Reuters.

Поставка Украине новой системы ПВО Patriot — что известно

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Инфографика: NV

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

Как сообщало издание Axios, во время телефонного разговора Фридриха Мерца с Трампом, который также состоялся 4 июля, немецкий канцлер попросил американского президента продлить поставки ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot у США и отправить в Украину, уточнили источники

8 июля президент Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.

«Они [власти Украины — ред.] хотели бы ее получить, они об этом просили. Они [системы Patriot — ред.] очень редкие… Мы рассмотрим [просьбу Киева — ред.]», — резюмировал он.