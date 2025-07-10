Рубио надеется, что США смогут убедить некоторые страны НАТО передать Украине батареи ЗРК Patriot
Государственный секретарь США Марко Рубио, 10 июля 2025 года (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на то, что страна сможет убедить некоторых партнеров по НАТО передать Украине батареи ЗРК Patriot.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Малайзии в четверг, 10 июля.
«Украинцы нуждаются в большем количестве батарей Patriot. Во многих странах Европы есть батареи Patriot, однако никто не хочет с ними расставаться. Я надеюсь, это изменится… Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО передать эти батареи Украине», — заявил госсекретарь США.
По его словам, некоторые страны (вероятно, союзники США по НАТО) уже заказали у США батареи Patriot и должны вскоре их получить.
«Было бы замечательно, если бы кто-то из них согласился отложить получение и вместо этого отправить их в Украину. Мы ищем креативные пути предоставить им [Украине] оборонительное оружие, в котором они нуждаются», — добавил Рубио.
9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников написал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.
Axios сообщило, что американский президент пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.
3 июля таблоид Bild писал, что правительство Германии работает над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны и ракеты. Берлин ожидает от министра обороны США Пита Хегсета обязательства предоставить два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые профинансирует Германия.