Ракеты от США и Британии, намеки Рубио и самоубийственное наступление РФ

● Путин продолжил свой террор. В ночь на 10 июля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами и шахедами. Силы ПВО сбили 178 из 415 целей. Как сообщили в Воздушных силах (ВС), враг запустил: 397 дронов с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, РФ, из них 200 дронов были шахедами, остальные — беспилотники-имитаторы; восемь баллистических ракет Искандер-М из Брянской области РФ; шесть крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ; четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из Курской области РФ.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной было сбито 178 средств воздушного нападения противника: 164 шахеда; восемь баллистических ракет Искандер-М; шесть крылатых ракет Х-101. Кроме того, 204 дрона/ракеты были локациннно потеряны/подавлены средствами РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.

● Целили по Киеву. Основным направлением ночного вражеского удара стал Киев. Были повреждены десятки жилых и инфраструктурных объектов. Погибли два человека, еще 24 пострадали.

● Киев пережил «особенно ужасную ночь», с жестокими атаками групп беспилотников и ракет, в том числе баллистических, написал в Х руководитель МИД Андрей Сибига. «Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений», — добавил министр.

● «Партнерам надо быть быстрее». После ночного обстрела президент Владимир Зеленский отметил, что Россия наращивает террор, запуская сотни шахедов каждую ночь и осуществляя массированные атаки.

«Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий», — написал президент в соцсетях.

● Впервые — с американцами. К встрече Коалиции желающих в Риме, которая прошла сегодня, впервые присоединились представители Соединенных Штатов — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

● Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в вопросе возобновления военной помощи США для Украины «есть позитивные сигналы».

● США предоставляют снаряды и ракеты к HIMARS. Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS. Об этом АР сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Поставки возобновлены после временной остановки, которую на прошлой неделе распорядился министр обороны США Пит Хэгсет. Согласно источникам, пауза была необходима для оценки запасов американского вооружения. Это решение стало неожиданностью для Белого дома, однако в Пентагоне заверили, что Хэгсет действовал в координации с президентом.

● Украинская сторона с 1 июля пытается организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова и главы Пентагона Пита Хэгсета, но пока тщетно .Об этом со ссылкой на свои источники написало Politico.

● Историческое соглашение с Британией. Украина и Великобритания заключают «историческое» соглашение о поставках ВСУ ракет для противовоздушной обороны Thales (применяются против ударных дронов). Об этом сообщили на сайте правительство Великобритании: страна будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales в течение 19 лет. В целом Лондон поставит Украине 5 тыс. таких ракет.

Также Великобритания предоставит Украине помощь в размере 283 млн фунтов стерлингов в течение 2026 года.

● Рубио обещает поговорить о Patriot. Госсекретарь США Марко Рубио надеется на то, что страна сможет убедить некоторых партнеров по НАТО передать Украине батареи ЗРК Patriot.

«Украинцы нуждаются в большем количестве батарей Patriot. Во многих странах Европы есть батареи Patriot, однако никто не хочет с ними расставаться. Я надеюсь, это изменится… Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО передать эти батареи Украине», — заявил госсекретарь.

● А еще Рубио сказал, что США и РФ обменялись новыми идеями относительно мирных переговоров о прекращении войны против Украины. «Я считаю, что это новый и несколько иной подход. Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я передам президенту», — сказал он. Эта фраза стала следствием встречи госсекретаря США с руководителем российского МИД Лавровым, которому Рубио заявил, что США «разочарованы отсутствием гибкости» со стороны России по завершению войны против Украины.

● Самоубийственное наступление РФ. Во время летнего наступления РФ несет в войне против Украины потери выше, чем на любом другом этапе конфликта. Об этом написал британский The Economist, анализируя ситуацию на фронте.

Российские оккупанты, захваченные украинскими защитниками в плен, говорят, что летнее наступление им было представлено, как «последний рывок». Путин пытается сломить боевой дух украинцев и одержать верх в войне и, похоже, готов за это заплатить, отмечается в статье. Согласно анализу издания, во время летнего наступления, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек. Таким образом оно стало самым смертоносным для РФ за всю войну.

«Несмотря на летний натиск и задержки с поставками оружия из Америки, Россия пока не может похвастаться значительными успехами. Текущее наступление по-прежнему охватывает всего 15 км² в день — примерно площадь аэропорта Лос-Анджелеса», — подчеркивается в публикации.

И напоследок:

● Евросоюз выделит новые пакеты финансовой поддержки Украины, в том числе и в рамках программы Ukraine Facility. Об этом на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «В этом году мы обеспечим 84% внешних финансовых потребностей Украины. В рамках этой поддержки я анонсирую 1 млрд евро макроэкономической поддержки, я также анонсирую более чем 3 млрд евро в рамках Украинского Механизма (Ukraine Facility). Эти гарантии и гранты предоставляют возможность открыть путь к пакету инвестиций в 10 млрд евро на рост, восстановление и реконструкцию Украины», — заявила она.

● Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.