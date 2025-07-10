Украина и Великобритания заключают историческое соглашение о поставках 5000 ракет для ПВО Thales

Украина и Великобритания в четверг, 10 июля, заключают «историческое» соглашение о поставках ВСУ ракет для противовоздушной обороны Thales. Об этом сообщили на сайте правительство Великобритании.

Как сказано в сообщении правительства, страна будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales в течение 19 лет.

В целом Лондон поставит Украине 5 тысяч таких ракет.

Реклама

«Мы обеспечиваем поставки жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу. Это четкая демонстрация нашего Плана изменений в действии — поддержка британского бизнеса, увеличение экспорта и бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии», — отметил министр экспорта Великобритании Гарет Томас.

Соглашение подпишут 10 июля на конференции по восстановлению Украины в Риме. Также Великобритания предоставит Украине помощь в размере 283 миллиона фунтов стерлингов в течение 2026 года.

21 марта правительство Великобритании и североирландская компания Thales подписали соглашение об изготовлении более 5000 противодроновых управляемых ракет для Вооруженных сил Украины.

Ракеты Thales — 70 мм ракеты, которые применяют против ударных дронов.