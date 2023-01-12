Дуда объяснил механизм передачи Польшей танков Leopard Украине 12 января, 02:01 Анджей Дуда (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2.

Об этом сообщает Польское радио.



Польский президент напомнил, что Варшава передаст Киеву западные танки в рамках международной коалиции.

«Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые внесут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение», — отметил Дуда.

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« Рота — это небольшая, я бы даже сказал, символическая единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая воинская часть, которая будет иметь действительно большое военное значение в обороне Украины — вот чего мы хотим достичь», – объяснил он.

Глава Польши выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать «серьезную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины».

По итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley . Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.

В свою очередь Франция решила поставить колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн , на которой представители около 50 стран обсудят новую военную помощь Украине.