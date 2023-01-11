Кулеба о Leopard от Германии: Если вы не можете сами, разрешите хотя бы другим странам 11 января, 17:26 Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Германии следует разрешить передачу немецких танков Украине от других государств, пока Берлин все еще медлит с решением вопроса о собственной помощи, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью Tagesschau он подчеркнул, что Украина возлагается на Германию, поскольку она является одной из немногих стран, которая действительно имеет потенциал для выполнения этого плана. Так, по его словам, после всех дискуссий о поставках немецкого оружия решение о боевых танках осталось последним. Во всех других вопросах есть движение и прогресс.

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«И мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение, то по крайней мере дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение», — сказал он. министр.

По его словам, официальный ответ из Берлина может быть таким: «нам нужен письменный запрос, и тогда мы его рассмотрим».

При этом Кулеба отметил, что «мы живем в реальном мире» и понимаем, что страны проводят свои исследования, прежде чем подавать официальный запрос.

«Мы хотим честного подхода к танковому вопросу, без промедлений. Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае — это лишь вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, немедля, принять решение, каким можно гордиться?» — спросил министр.

Танки Leopard 2 разработаны в Германии и не могут быть переданы Украине другими государствами без одобрения страны.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение о поставках Украине танков Leopard 2 от европейских союзников будет «в течение нескольких недель».

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard (10 штук) в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

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Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.



7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».