Польша готова передать Украине «символическое» количество танков Leopard

9 января, 11:24
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Польша будет поставлять Украине танки с оглядкой на другие страны (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)

Польша будет поставлять Украине танки с оглядкой на другие страны (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)

В Польше подтвердили, что готовы передать Украине некоторое количество немецких танков Leopard.

Об этом со ссылкой на главу Бюро международной политики страны Якуба Кумоха сообщает Radia ZET.

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«Речь идет о символической поддержке, нескольких, нескольких десятках штук… Абсолютно не все», — рассказал чиновник, добавив, что говорить о сотнях танков не стоит.

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Кумох также отметил, что Польша будет поставлять свою бронетехнику с оглядкой на другие страны поддерживающей Украину коалиции.

О том, что Варшава начали рассмотрение запроса Киева на передачу танков Leopard написало ранее американское издание The Wall Street Journal.

В то же время какие-либо сроки поставок не уточнялись.

По итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.

В свою очередь Франция решила поставить колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой представители около 50 стран обсудят новую военную помощь Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Польша Танки Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины танки Leopard

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