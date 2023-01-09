Польша готова передать Украине «символическое» количество танков Leopard
Польша будет поставлять Украине танки с оглядкой на другие страны (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)
В Польше подтвердили, что готовы передать Украине некоторое количество немецких танков Leopard.
Об этом со ссылкой на главу Бюро международной политики страны Якуба Кумоха сообщает Radia ZET.
«Речь идет о символической поддержке, нескольких, нескольких десятках штук… Абсолютно не все», — рассказал чиновник, добавив, что говорить о сотнях танков не стоит.
Кумох также отметил, что Польша будет поставлять свою бронетехнику с оглядкой на другие страны поддерживающей Украину коалиции.
О том, что Варшава начали рассмотрение запроса Киева на передачу танков Leopard написало ранее американское издание The Wall Street Journal.
В то же время какие-либо сроки поставок не уточнялись.
По итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.
В свою очередь Франция решила поставить колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.
Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой представители около 50 стран обсудят новую военную помощь Украине.