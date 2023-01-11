ЕС может принять решение о передаче танков Leopard 2 Украине в течение нескольких недель — премьер Швеции 11 января, 16:21 Танк Leopard 2A5 (Фото:Bundeswehr via Wikipedia)

Решение о поставках Украине танков Leopard 2 от европейских союзников будет «в течение нескольких недель», считает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Он заявил, что всем «хорошо известно, что нужно Украине», и сейчас каждая страна, которая имеет на вооружении эти танки, попытается самостоятельно принять решение, чем она может помочь.

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Кристерссон добавил, что правительствам нужно учитывать потребности собственных вооруженных сил и, «разумеется, положения и решения, которые зависят от партнеров по этим конкретным системам вооружений».

«Поэтому вам придется подождать еще несколько недель», — сказал он, отвечая на вопрос.

У Швеции также есть Leopard 2, — модели, адаптированные для шведских нужд, называются Stridsvagn 121 и Stridsvagn 122. Кристерссон не сказал, рассмотрит ли его правительство возможность передачи некоторых из этих танков ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard (10 штук) в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Инфографика: NV

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры продолжаются, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.