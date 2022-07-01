Оккупанты могли заминировать остров Змеиный и окружающие воды — ОК Юг 1 июля, 04:11 Оккупанты сбежали с острова Змеиный (Фото:Кадр видео Главнокомандующий ВС Украины)

Отступая с острова Змеиный оккупанты могли прибегнуть к минированию территории острова и окрестных вод. Украинские военные тщательно проверяют ситуацию.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова», — говорится в сообщении.

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По уточненным данным, в результате ракетно-артиллерийских ударов украинских военных уничтожен зенитно-ракетный комплекс Тор, один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК Тор, реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолет.

В Командовании отмечают, что операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

Украинские военные тщательно проверяют ситуацию.

"Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма", - говорится в сообщении.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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