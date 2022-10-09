Взрыв на Крымском мосту: Путин дал первый комментарий и обвинил украинские спецслужбы 9 октября, 21:02 Спутниковый снимок поврежденного взрывом Крымского моста (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив «спецслужбы Украины».

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Видео дня

В ответ Бастрыкин сказал, что к произошедшему причастны «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».

Ранее о том, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ сообщали источники НВ.

В СБУ эту информацию комментировать отказались.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии НВ.

О том, что атаку организовали украинские спецслужбы писало также издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.