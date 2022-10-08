Подоляк считает, что взрыв на Крымском мосту может быть следствием внутреннего конфликта в России 8 октября, 15:30 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту может быть частью борьбы российских силовиков между собой.



Об этом он написал в Twitter.

«А теперь серьезно. ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту [российского диктатора Владимира] Путина. Теперь минобороны сможет обвинить ФСБ в предстоящих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню, фура заехала из РФ», — написал Подоляк.

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8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».



Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».



В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

