Подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ — источники НВ

8 октября, 10:54
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8 октября на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар (Фото:УП)

8 октября на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар (Фото:УП)

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

Свое участие в этих событиях в СБУ не комментировали. Там опубликовали фото частично разрушенного моста и разместили сообщение.

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сегодня — отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — говорится в Telegram Службы безопасности.

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8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. Оккупанты сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Пожежа Крымский мост Война России против Украины

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