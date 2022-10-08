Подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ — источники НВ 8 октября, 10:54 8 октября на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар (Фото:УП)

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

Свое участие в этих событиях в СБУ не комментировали. Там опубликовали фото частично разрушенного моста и разместили сообщение.

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сегодня — отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — говорится в Telegram Службы безопасности.

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8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. Оккупанты сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.