«Символ растерянности российской армии». Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — NYT 9 октября, 08:45 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв, начался пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

Крымский мост, частично разрушенный в результате взрыва, является «символом растерянности российской армии», пишет The New York Times. Со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины газета сообщает, что атаку организовали украинские спецслужбы.



По словам собеседника издания, бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту. Как пишет NYT, непонятно, знал ли водитель, находившийся за ее рулем и, «судя по всему, погибший во время взрыва, о том, что внутри взрывчатка».

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«Для президента России Владимира Путина, который возглавлял открытие моста в 2018 году, взрыв стал очень личным оскорблением, подчеркнув его трудности перед лицом постоянных успехов Украины», — отмечает газета.

Журналисты констатируют, что российские войска не смогли защитить Крымский мост, несмотря на его центральную роль в войне РФ, «его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом».

«Любое серьезное препятствие для движения по мосту может оказать значительное влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские силы ведут все более эффективное контрнаступление», — пишет NYT.

Без моста российские военные будут иметь «очень ограниченные возможности» в поставках топлива, оборудования и боеприпасов подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях, добавляет издание.

Накануне источники НВ в правоохранительных органах сообщили, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль или роль какого-либо государственного органа Украины «в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой, а сама фура заехала с территории России.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыли. Оккупанты сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль».

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове. Вечером оккупанты заявили, что якобы возобновили движение по Крымскому мосту, но есть ограничения.

